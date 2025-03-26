Аналитики спрогнозировали удар «китайским шоком» по экономике КНР

«Китайский шок», который пережили западные страны в начале XXI века, теперь грозит экономике КНР. Рабочая сила в Поднебесной перестает быть дешевой, что грозит переносом производства в страны, где зарплаты рабочих ниже.
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