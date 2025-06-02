До Сум уже менее 18 километров

Вчерашняя атака на российские военные аэродромы отодвинула на второй план новости о боях на земле. Тем не менее, ВС РФ продолжают успешное наступление на ряде участков фронта, включая приграничье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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