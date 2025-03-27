Глобальный кризис: новые нефтяные проекты «утопят» рынок в 2025 году

Существует значительная неопределенность относительно спроса на нефть, особенно со стороны Китая, из-за противоречивых отчетов и различных прогнозов относительно избыточного предложения от главных аналитических ведомств.
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