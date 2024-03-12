В Прикамье приедут участники Всемирного фестиваля молодежи из 21 страны

ЧУСОВОЙ, 12 марта, ФедералПресс. На выездном заседании краевого кабмина, которое в Чусовом провел губернатор Дмитрий Махонин, обсудили итоги участия делегации Прикамья во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.
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