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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Прикамье приедут участники Всемирного фестиваля молодежи из 21 страны

В Прикамье приедут участники Всемирного фестиваля молодежи из 21 страны

ЧУСОВОЙ, 12 марта, ФедералПресс. На выездном заседании краевого кабмина, которое в Чусовом провел губернатор Дмитрий Махонин, обсудили итоги участия делегации Прикамья во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

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