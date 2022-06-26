43-летняя женщина продает свой дом вместе со служанкой в лице её бывшего мужа

Вскоре после развода 43-летняя женщина решила продать дом в городе Панама Сити Бич в штате Флорида.Женщина просит за дом 699 тысяч долларов, но если покупатели согласятся проживать вместе с экс-супругом, то цена за жилье составит 349 тысяч долларов.