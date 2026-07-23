Западная ПВО ВСУ экономически проигрывает российским дронам и ракетам На украинском ТВД нашей армии противостоят не только ВСУ как таковые, но и западная .
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Западная ПВО ВСУ экономически проигрывает российским дронам и ракетам На украинском ТВД нашей армии противостоят не только ВСУ как таковые, но и западная .
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