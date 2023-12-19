В рамках Международного дня памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления 9 декабря 2023 в ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района´ прошла диалоговая площадка с просмотром презентации ´Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа: восстановление исторической справедливости .