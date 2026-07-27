Евгений Копатько: Starlink наводит удары, а Маск плачет о погибших

Почему удары по гражданским логистическим центрам стали основной тактикой в 2026 году? К чему привела 40-дневная кампания ударов, объявленная президентом Зеленским? Как имитация переговоров в Анкоридже повлияла на реальную военную поддержку Украины? И каковы перспективы урегулирования, если точка невозврата в демографии и общественном сознании уже пройдена? Социолог Евгений Копатько в эфире ответи… Читать далее: https://govorit.