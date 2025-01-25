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Аргументы и Факты

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В Курахово командир ВСУ попал в плен, когда ошибся этажом в доме

В Курахово командир ВСУ попал в плен, когда ошибся этажом в доме

Боец российского штурмового отряда с позывным «Нифер» сообщил РИА Новости, что командир ВСУ в многоэтажном доме в Курахово по ошибке спустился на этаж, попал в плен и уговорил других украинских военных сдаться.

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