В Курахово командир ВСУ попал в плен, когда ошибся этажом в доме

Боец российского штурмового отряда с позывным «Нифер» сообщил РИА Новости, что командир ВСУ в многоэтажном доме в Курахово по ошибке спустился на этаж, попал в плен и уговорил других украинских военных сдаться.
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