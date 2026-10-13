Жители четырех домов в Сарове получили новое жилье в рамках комплексного развития территории

В Сарове жители многоквартирных домов № 3, 5, 7 и 8 по улице Кутузова переехали в новое благоустроенное жилье, предоставленное в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Менделеева, Кутузова и Озерной.
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