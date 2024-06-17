Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Согласна, где евреи, там коррупцияЛукашенко задался...
  • Александр Симаков
    Что касается города-свинарника Бобруйска... За всю свою жизни и не встречал ни одной женщины-еврейки, которая была бы...Лукашенко задался...
  • Александр Симаков
    Мила, а может быть наоборот? Где евреи - там коррупция! 😀Лукашенко задался...

Лукашенко задался вопросом, почему большая часть коррупционеров — евреи.

Лукашенко задался вопросом, почему большая часть коррупционеров — евреи.

Во батька выдал! Сча ему насыпят - пейсатые, полную пазуху. На совещании с руководством Совета министров рассказал о коррупционном скандале, в котором оказался замешан бывший министр сельского хозяйства Игорь Брыло.

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Комментарии
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Александр Симаков
Мила, а может быть наоборот? Где евреи - там коррупция! 😀
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4 час.
Александр Симаков
Что касается города-свинарника Бобруйска... За всю свою жизни и не встречал ни одной женщины-еврейки, которая была бы опрятной хозяйкой.  Губы накрашены - и ладно, Зато в квартире всегда срач.
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4 час.
Людмила Фирстова
Согласна, где евреи, там коррупция
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3 час.

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