Лукашенко задался вопросом, почему большая часть коррупционеров — евреи.

Мила, а может быть наоборот? Где евреи - там коррупция! 😀

Александр Симаков

Что касается города-свинарника Бобруйска... За всю свою жизни и не встречал ни одной женщины-еврейки, которая была бы опрятной хозяйкой. Губы накрашены - и ладно, Зато в квартире всегда срач.