Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) может заработать больше 26 млн рублей благодаря концерту в Москве, который запланирован 4 ноября.
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