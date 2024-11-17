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Мария Шукшина открыто пошла против всемогущего Константина Эрнста. Теперь всё зависит от дочери Вячеслава Тихонова

Записки актёра И до Тихонова добрался: о новой инициативе Константина Эрнста, которую я считаю кощунственной и лживой Здравствуйте! Константин Эрнст снова меня поражает и удивляет.

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Комментарии
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Игорь Кинжалов
Неизвестного известного Эрнста пора посадить в тюрьму...
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1 час.
Samarium
Эрнсту давно пора уже испариться с отечественного  ТВ, а сам 1-й канал срочно нуждается в переформатировании и уже безо всяких этих  &quot; эрнстов&quot;.....
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1 час.
Виталий Сорокин
Кто вообе то поддерживает эту лохмато-перхатую тварь? Почему не под следствием он и его &quot;покровители&quot;? Опять Бастрыкин нужен???
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55 мин.

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