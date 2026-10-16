Выделение денег Украине в будущем бюджете ЕС может вызвать неудовольствие части европейских стран. Об этом сообщил в беседе со Zvezdanews политолог и специалист по Европе Владимир Оленченко.
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