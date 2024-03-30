В Торопецком Доме культуры встретились самые весёлые команды

27 марта на базе Торопецкого Дома культуры состоялся муниципальный конкурс КВН среди команд образовательных организаций Торопецкого муниципального округа на тему: «Наука даром не даётся — наука трудом берётся».
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