Обходной план из-за вето Венгрии: ЕС ищет способ дать денег Украине Евгения КомароваПоложение вокруг финансовой поддержки Украины становится все более сложным паззлом, где каждое отсутствующее звено угрожает обрушить всю конструкцию.
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