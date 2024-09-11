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Неделя моды в Нью-Йорке: Линдси Лохан и Оливия Уайлд среди гостей, Ирина Шейк и Амелия Грей — на подиуме на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Линдси Лохан и Оливия Уайлд среди гостей, Ирина Шейк и Амелия Грей — на подиуме на показе Michael Kors

В Нью-Йорке в рамках Недели моды прошёл показ весенне-летней коллекции Michael Kors. Поддержать известного американского дизайнера пришли звёздные гости и друзья.

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