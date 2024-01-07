В России начинает действовать новый инструмент сбережений: в чем плюсы

В России начинает действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет «разморозить» накопления и включает софинансирование на первые три года, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Марат Сафиулин.
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