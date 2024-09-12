Глава МИД Польши заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять 10 лет

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вступление Украины в ЕС затянется на десятилетия. Об этом он сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые поговорили с ним от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.
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