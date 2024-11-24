Советник Трампа заявил, что ведет диалог с командой Байдена по Украине

Диалог с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта на Украине планирует вести команда нового президента США Дональда Трампа заявил конгрессмен, будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц 24 ноября в интервью Fox News.
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