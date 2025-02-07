В Петербурге изменили примерные формы договоров аренды

В целях перехода на ежемесячные платежи В Петербурге на рабочей встрече, посвящённой вопросам земельно-имущественных отношений, подписали изменения в примерные формы договоров, заключаемые комитетом имущественных отношений, – их подготовили по результатам анализа обязанностей контрагентов и мер ответственности.
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