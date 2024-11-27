Тарифы на перекачку нефти по трубопроводам будут увеличены Об этом сообщает Транснефть. Повышение тарифов на перекачку нефти по магистральным нефтепроводам произойдет 6 декабря.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Тарифы на перекачку нефти по трубопроводам будут увеличены Об этом сообщает Транснефть. Повышение тарифов на перекачку нефти по магистральным нефтепроводам произойдет 6 декабря.
Свежие комментарии