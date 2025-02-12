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ВС РФ заполучили танк Т-72 ВСУ с британским минным тралом TWMP

ВС РФ заполучили танк Т-72 ВСУ с британским минным тралом TWMP

Военнослужащие 70-го гвардейского мотострелкового полка захватили и эвакуировали в тыл танк Т-72М1. После ремонта боевую машину могут отправить сражаться с бывшими владельцами, сообщил Telegram-канал «Уголок Ситха».

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