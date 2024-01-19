24 января в Севастополе стартует литературно-гастрономический проект «БиблиоКулинария». На первой лекции-встрече «Кулинарный путеводитель Пушкина» гостям расскажут, был ли великий русский гений гурманом, какие блюда любил, поделятся рецептами и интересными фактами о поэте.
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