Муж половину ипотечной квартиры отписал сыну от другой женщины, а вторую половину дочери не отдает

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяМуж половину ипотечной квартиры отписал сыну от другой женщины, а вторую половину дочери не отдает– …Свекровь раньше того ребенка, ну, старшего сына мужа, ошибкой молодости называла! – рассказывает тридцатилетняя Арина.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatali КлимоваНу и дурак, сын то потребует свою жилплощадь - и жену приведёт, и разменять захочет, и продать может свою половину, в итоге все окажутся в коммуналке. Ну и куда идти жить семье из трёх человек с невыплаченной ипотекой ? Какая нужда заставила его оформлять ? Впереди огромные скандалы не только с дочерью и женой, но и семьёй сына. Глупый мужик и его мать дура !Натали ВалуаСогласна с Вами!Vladimir LioubimcevДа... Муж влетел с этой ипотекой. Вначале бы мозги включал, потом уже все остальное...Нина Полевая (Бойко)Простите, квартира добрачная! И какое отношение к ней имеет нынешняя жена и их совместный ребенок? Раз мужчина решил сделать именно так, это его право.Людмила СпицынаДобрачная, но не совсем. Получается муж платил за неё лет 5, раз в браке уже года 3, а сыну его 8. Тогда же он и квартиру взял, в ипотеку на 15 лет. Три года он уже платит из семейных денег и ещё 7 лет платить. И почему же жена и ребёнок не имеетЛюдмила СпицынаПочему жена и ребёнок не имеют к квартире никакого отношения? Большая часть денег за квартиру будет выплачнена в браке, если доживут конечно. Муж дурак, заимел себе геморой на старость лет.Людмила СпицынаЖена права в своих претензиях, получается часть подаренной квартиры сыну от первого брака, оплачивается из её личных денег, а её дочь не будет иметь в этой квартире ни метра! Получается тот ребёнок, ему надо, а этот котёнок?Светлана БаттерманУбила фраза- Арина рожала мужу, не родителям. А себе Арина не рожала? Честный,порядочный мужик,ничего не скрывал Какие претензии? Дочери все равно однозначно положена часть квартиры и не думаю что отец ей в этом откажет. Но нужно именно сейчас и именно потому что на первого оформлена часть.Тупая бабская ревность и зависть ,которая разрушает отношения и дущиDianaКакая ревность - деньги то из бюджета общие ! Сначала пусть разделит эту квартиру с женой, которая тоже выплачивает ипотеку, а потом уже СВОЮ часть квартиры дарит кому угодно. Или делят ипотеку на троих - бывшая пусть тоже выплачивает. С чего он решил семейными деньгами швыряться ?Светлана БаттерманЧитайте внимательно. Сыну 8 лет,ипотеке столько же,а ребенку от второго брака 1г 7м.,брак зарегистрировали пару лет назад. Какой семейный бюджет,если она в декретном и до брака платил только он? Закончится все тем что благодаря ее истерикам разведутся ,он доплатит свою ипотеку,а она останется на бобахКомментировать
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