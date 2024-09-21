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Мостовой об отставке Абаскаля: «Таким посторонним людям у нас дают время, а заслуженным – нет. В «Гранаде», его быстро раскусили, главное, чтобы в «Спартак» обратно не позвали»

Бывший тренер «Спартака» был уволен поста главного тренера «Гранады». Команда выиграла 1 матч из 6 во втором испанском дивизионе.

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