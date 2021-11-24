Политика как она есть

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«Россия может катиться к черту»: американские читатели The Washington Post об отношениях с Москвой

«Россия может катиться к черту»: американские читатели The Washington Post об отношениях с Москвой

Читатели сайта американской газеты The Washington Post прокомментировали статью под названием «Amid tensions with Russia, White House scrutinizes military exercises in Europe», где говорится о новом витке противостояния Соединённых Штатов и России на европейском континенте.

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