В Татарстане планируют увеличить предельный размер платы за техосмотр

В Татарстане планируется увеличение предельной платы за технический осмотр автомобилей на 12%. Госкомитет республики по тарифам разработал проект соответствующих изменений, который уже опубликован на портале правительства.
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