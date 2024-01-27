Клопп об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона: «Это не означает, что мы сдадим позиции. Нет никаких гарантий, что мы что-нибудь выиграем, но мы будем бороться»

Вчера главный тренер «Ливерпуля» объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. «У игроков было много вопросов.
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