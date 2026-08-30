Журавлев: Россия «обязана применить» ядерное оружие на Украине, и дискуссии излишни

Пока одни спорят о дипломатии, другие готовы нажать красную кнопку. Алексей Журавлев, первый замглавы комитета Госдумы по обороне, заявил: Россия обязана применить ядерное оружие, чтобы Украина «поняла, что должна капитулировать».
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