Журавлев: Россия «обязана применить» ядерное оружие на Украине, и дискуссии излишни

Пока одни спорят о дипломатии, другие готовы нажать красную кнопку. Алексей Журавлев, первый замглавы комитета Госдумы по обороне, заявил: Россия обязана применить ядерное оружие, чтобы Украина «поняла, что должна капитулировать».