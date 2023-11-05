Гороскоп от Тамары Глобы на 6 ноября 2023 года: не теряйте равновесие и держите себя в руках ClickioКак передает Тамара Глоба, день, который нас ожидает, обещает быть довольно насыщенным и, возможно, вызовет множество эмоциональных колебаний.