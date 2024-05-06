Киркоров опубликовал фото с выпуклостью в штанах – теперь все обсуждают только это

Народный артист России Филипп Киркоров вновь стал объектом внимания социальных сетей, опубликовав в своем блоге фотографию, на которой он запечатлен вместе с совладельцем компании “Ритуал-сервис” Олегом Шеляговым и его супругой Викторией.
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