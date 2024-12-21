Олег Макаренко В советские времена было много чего хорошего — экологически чистый пенопласт из молочной пены, крепкий наваристый бензин, ягоды размером с кота.
Восемь причин, по которым бесплатные квартиры — это зло
Комментарии
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Владимир Алтайцев
и как всегда автор подонок анонимен.
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23 мин.
Владимир Алтайцев
опять ты, голубая помойная мразь, из помойки гавкаешь, подонок нацистский?
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22 мин.
Владимир Алтайцев
Вы разве не поняли, что это подонок помойлов-самойлов всем гадит?
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17 мин.
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