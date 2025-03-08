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Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля

Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не увеличился, а уменьшился к марту.

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