Дана Уайт: «В случае победы Гэрри может смотреть в сторону боя с Шавкатом»

Президент UFC Дана Уайт высказался о будущем бойца полусреднего веса из Ирландии Иэна Гэрри (13-0), которому на выходных предстоит выйти в октагон против американца Джеффа Нила (15-5) в рамках турнира UFC 298.
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