Foreign Affairs предложил Украине сменить стратегию и пойти на переговоры с РФ

Провал контрнаступления, ослабление поддержки со стороны США и Европы, наступление холодов — всё это требует всесторонней переоценки текущей стратегии Украины и ее партнеров, уверены авторы материала от 17 ноября в журнале Foreign Affairs.
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