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Урок о перелетных птицах проведут в «Новом Иерусалиме» для детей

Урок о перелетных птицах проведут в «Новом Иерусалиме» для детей

17 и 19 сентября в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет занятие «Где у них навигатор?».

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