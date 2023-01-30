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Вячеслав Буцаев: «Победа над «Металлургом» влияет на психологию. «Витязь» становится лучше

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Металлургом» (2:1 Б). – В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков.

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