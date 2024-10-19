Все о материнском капитале и едином пособии в 2024 году: ответы на ключевые вопросы Ирэн ОрлонскаяВ России, в 2024 году, продолжается реализация множества программ, ориентированных на помощь семьям с детьми.
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