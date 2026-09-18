Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что членам избирательных комиссий, их родственникам и детям поступают угрозы.
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