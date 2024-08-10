В Роскачестве рассказали о требованиях к заборам в СНТ

В Роскачестве рассказали RT, какие требования предъявляются к заборам и ограждениям в СНТ. В ведомстве напомнили, что требования к заборам и ограничения содержатся в соответствующих профильных федеральных и муниципальных законах.
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