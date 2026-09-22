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YouTube стал драйвером роста просмотров на видеоплощадках России

YouTube стал драйвером роста просмотров на видеоплощадках России

На крупнейших видеоплощадках в России среднее время просмотра в день на пользователя выросло на 6%, до 87,7 мин.

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