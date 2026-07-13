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Срочно! Хаб разрушен в Одесской области: ВСУ остались без топлива и боеприпасов

Срочно! Хаб разрушен в Одесской области: ВСУ остались без топлива и боеприпасов

Удар по тыловой инфраструктуре ВСУ: порт Черноморск подвергся массированному обстрелу  В ходе специальной военной операции российскими вооруженными силами нанесен высокоточный удар по ключевым объектам логистики украинской армии в портовой зоне Черноморска (Одесская область).

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