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Военное обозрение

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С лета 2022 года США «тщательно готовились» к возможному удару ВС РФ ядерным оружием по Украине

С лета 2022 года США «тщательно готовились» к возможному удару ВС РФ ядерным оружием по Украине

Об этом американскому телеканалу сообщили два высокопоставленных чиновника Белого дома, раскрыв подробности, как «усилиями американцев» удалось избежать такого хода событий.

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