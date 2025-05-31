JN: мухи чувствуют силу с помощью особых органов в ногах

Ученые из университетов Маршалла и Западной Виргинии выяснили, что обычные мясные мухи (Calliphora vicina), несмотря на свой крошечный вес, способны точно ощущать механические силы с помощью особых органов в ногах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии