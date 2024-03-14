Как женщины с самого детства «выносят мозг» мужчинам, и как этого избежать?

Н

НС

как всегда - очередной вздор от глупой бабёнки. Детям у нас в самом деле не хватает мужского воспитания, в том числе и девочкам. Всегда любому ребёнку очень нужен ОТЕЦ. Важно, чтобы дети росли в полных семьях где есть оба родителя(а желательно и бабушки и дедушки тоже) . И в школах нужно больше учителей мужчин - если для трёхлетних мужское воспитание не так важно, то в школе это необходимо совершенно. У нас сейчас перекос в обществе: слишком много женщин руководителей и вообще женщин при должностях - это совершенно неправильно. За последние десятилетия пропагандируется образ сильной и независимой женщины - вот это безусловное зло! И это необходимо искоренять как можно скорее. Кстати: воспитывая девочку как принцессу родители губят её. Вырастает очередная дура с завышенным самомнением, потом с мужем разведётся(как же, как же - не оправдал её принцессиных ожиданий) и одна воспитывает ребёнка. И тем самым калечит его! Я убеждён: выросший с одинокой матерью сын внешне выглядит вполне сложившимся человеком, но никто не знает что у него на душе творится. Даст то Бог - он справится,найдёт в себе силы. а если не найдёт, то вот так и живут неврастеники, несчастные люди, а то и педерасты. Это точно - просто к бабке не ходи.