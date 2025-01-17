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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратаря «Питтсбурга» Джерри никто не забрал с драфта отказов. Игрок с кэпхитом 5,375 млн долларов отправлен в АХЛ

«Пингвинс» отправили 29-летнего голкипера в АХЛ.  В текущем сезоне канадец провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ – 8 побед, 88,6% сэйвов и коэффициент надежности 3,31.

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