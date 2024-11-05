Добыча нефти на казахском месторождении Кашаган восстановилось до проектных объемов После ремонта, который длился с 7 по 28 октября, месторождение Кашаган вышло на полную мощность добычи нефти.
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Добыча нефти на казахском месторождении Кашаган восстановилось до проектных объемов После ремонта, который длился с 7 по 28 октября, месторождение Кашаган вышло на полную мощность добычи нефти.
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