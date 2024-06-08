Чүпрәледә эшче комиссия игеннәрнең торышын карады

<p>Яүпрәледә милли бәйрәмебез Сабан туе алдыннан эшче комиссия игеннәрнең торышын карады. Эшче төркем составында район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек белгечләре, шулай ук, «Россельхозцентр» филиалы белгечләре дә бар иде.
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