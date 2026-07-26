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Пребиотические газировки содержат почти столько же сахара, сколько клетчатки

Пребиотические газировки содержат почти столько же сахара, сколько клетчатки

Пребиотические газировки — один из самых быстрорастущих сегментов рынка напитков. Бренды типа Olipop и Poppi (приобретённый PepsiCo) обещают пользу для кишечника: клетчатку, пребиотики, поддержку микробиома — при меньшем количестве сахара, чем в обычной коле.

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