Пребиотические газировки содержат почти столько же сахара, сколько клетчатки

Пребиотические газировки — один из самых быстрорастущих сегментов рынка напитков. Бренды типа Olipop и Poppi (приобретённый PepsiCo) обещают пользу для кишечника: клетчатку, пребиотики, поддержку микробиома — при меньшем количестве сахара, чем в обычной коле.